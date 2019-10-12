Haberler » Güncel » Akçakale'ye havan saldırısı (3)

Akçakale'ye havan saldırısı (3)

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

12.10.2019 12:10
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi.
Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.
Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Akçakale'ye havan saldırısı (3)

Akçakale, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:47 Sultangazi'de çatı katında yangın
12:46 Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak
12:46 Tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu (3) (detaylar)
12:44 Sultangazi'de çatı katında yangın
12:43 Şanlıurfalı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:43 Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (4)
12:42 AK Partili başkanlardan Ankara ziyareti
12.10.2019 12:48:39