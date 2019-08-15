Haberler» Güncel» Haber

Akçakale'ye yeni bir askeri heyet geldi

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor.

15.08.2019 15:25 Akçakale'ye yeni bir askeri heyet geldi
Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları ABD ile koordineli bir şekilde devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'in Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulacağı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelişi öncesi hareketlilik yaşandı. İlçeye öğle saatlerinde yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi. Şanlıurfa'dan kara yoluyla ilçeye gelen ABD'li heyetin de bulunduğu 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.
(Mehmet Dikeç/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:27   Tarihi Alan'da yanan saha ağaçlandırılacak
16:27   Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin (2)
16:27   Denizlispor Başkanı Çetin'den "rezervasyon" tartışmasına ilişkin açıklama
16:26   KMÜ'ye 3 bin 992 yeni öğrenci
16:26   Umut Işığı ihtiyaç sahiplerine ışık saçıyor
16:26   Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 kişi ziyaret etti
16:26   Gazinin darbedildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı