TSK'nın sınırda kontrolü sağlamasının ardından Akçakaleliler evlerine dönmeye başladı

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günlerde terör örgütü PKK/YPG'nin attığı roketler nedeniyle ilçeyi terk eden Akçakaleliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Abyad'da kontrolü sağlamasının ardından ilçeye geri dönmeye başladı. Sınırda yapılan operasyonların başarılı olmasının ardından Tel Abyadlılar'ın da dönüş hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

TEL ABYADLILAR DA DÖNÜŞ HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Suriye'nin Tel Abyad ilçesine komşu olan ve harekatın başladığı günlerde teröristlerin hedefi olan Akçakale'yi terk eden vatandaşlar, ilçeye geri dönmeye başladı. Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde dönüş hareketliliği yaşanırken, Tel Abyadlılar da dönüş için hazırlıklara başladı.

5 YIL SONRA ÜLKELERİNE DÖNECEKLER

2014 yılından beri İŞİD, YPG/PKK gibi terör örgütlerinin hakimiyetinde olan ve Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Tel Abyad'da da kısa sürede hayatın normale dönmesi bekleniyor. Terör örgütlerinin baskı ve işkenceleri nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan ve evlerine en yakın bölgedeki Akçakale'ye sığınan Suriyeliler, terörden temizlenen memleketlerine dönüş için hazırlıklara başladı. Yıllardır çok yakınında olmalarına rağmen gidemedikleri evlerini uzaktan görebilen Tel Abyadlılar, 5 yılın ardından vatanlarına dönmek için hazırlık yapıyor.

"BİZ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN AKÇAKALE'DEN AYRILMIŞTIK, ŞİMDİ EVİMİZE DÖNDÜK"

Akçakele'ye dönmenin sevincini yaşayan Suriyeli mülteci Ahmet Salim, "Allah'a şükürler olsun Tel Abyad ilçesi terörden arındırıldı. Biz güvenliğimiz için Akçakale'den ayrılmıştık. Şimdi evimize döndük. Elhamdülillah, çocukların yüzü gülüyor" ifadelerini kulandı.