Akçakışla'da Okula Yaptırılan Kütüphane Hizmete Girdi

Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde Şehit Yıldırım Kuzucular Ortaokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Kaymakam Akif Pektaş, açılış töreninde, kütüphanenin yapılmasında ve kitap temininde emeği geçenlere teşekkür etti.
Okul Müdürü Cengizhan Karakurt da kütüphane hakkında bilgi vererek, okumanın önemine değindi.
Karakurt, kütüphanenin içerisindeki 2 binden fazla kitapla öğrencilere hizmet vereceğini aktardı.
Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.
Törene Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Uzun da katıldı.
Şarkışla, Akçakışla, Güncel
Kaynak: AA