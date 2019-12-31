Haberler » Güncel » Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'dan yeni yıl mesajı - Haber

Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'dan yeni yıl mesajı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçe halkının yeni yılını tebrik etti.

31.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:52 Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'dan yeni yıl mesajı
Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçe halkının yeni yılını tebrik etti.
Yanmaz, mesajında umutları ve hedefleri doğrultusunda yeni yılda da hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılıklarının süreceğini bildirdi.
Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışını her geçen gün geliştirerek, halkın yararı doğrultusunda sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarını belirten Yanmaz, mesajında şunları kaydetti:
"İlçemiz açısından hizmetlerimiz sizlerin desteğiyle artarak devam edecek. 2020 yılında ilçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde görev yapan tüm kamu personelinin, mesai arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının, esnaflarımızın ve tüm Akçakocalı hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2020 yılının herkese mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diliyorum."
Ağaç budama çalışmaları sürüyor
Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırım, parklar, refüj ve bina önlerinde bulunan ağaçların budama çalışmalarına başladığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Ağaçların ve bitkilerin sağlıklı büyümesi için çalışmalar sürdürülürken gelen talepler doğrultusunda gerçekleşen budama işlemlerinde kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen dallar için gerekli çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:18   Keşan'da internetten satın alınan ruhsatsız tüfeğe el konuldu - Haber
15:18   Niğde'de otomobilin teyp yatağında uyuşturucu bulundu - Haber
15:18   Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca yakalandı - Haber
15:18   Pakistan'da iklim değişikliği ve hava kirliliği yılda 128 bin can alıyor - Haber
15:17   Manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara yol açtı (2) - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:18:47