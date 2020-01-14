Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi

Akçakoca Belediyesi önündeki Atatürk büstü geçtiğimiz yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Mehmet Okan Yanmaz'ın talimatı ile yenilendi. Başkanın talimatıyla mevcut heykel, kent merkezinde bulunan ve yenilenen 3 metrelik Atatürk heykeliyle değiştirildi.

HEYKEL ONARILDI

Yalı Mahallesi liman mevkiinde bulunan Atatürk büstü Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılarak Akçakoca Belediyesi önünde bulunan büst ile değiştirildi.

"ÇOK YAKIŞTI"

Başkan Yanmaz, yenilenen Atatürk büstünün belediye binasının önüne çok yakıştığını ve çalışmalarından dolayı Başkan Yardımcıları ile Fen işleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti.