Akçakoca Belediyesine 4 Otobüs Alındı

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Akçakoca Belediyesi bünyesine 4 yeni otobüs aldı.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, otobüslerin ilçeye hayırlı olmasını ve vatandaşlara kazasız belasız hizmet vermesini diledi.Yemenici, seçim zamanında verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:"Yeni otobüsler ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz günden beri ulaşım hizmetlerinde hizmeti artırmak için birçok müdürlüğümüze 50'ye yakın araç kazandırdık. Bu günde ulaştırma hizmetlerine 4 sıfır otobüs alarak bu hizmeti belediye bünyesinde yapacağız inşallah. Bu zamana kadar görev yapan özel halk otobüsü işletmecilerine teşekkür ediyorum. Bu günden itibaren ulaşım hizmetleri devam edecek. İnanıyorum ki çok daha kaliteli araçlarla bu hizmeti en üst seviyede yapacağız. Mutluyuz. İlçemize, belediyemize önemli hizmetler yaptık. Bu günde bir hizmeti vermekten mutluyuz. 2014 yılında bunun sözünü vermiştik. Bu sözümüzü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum."Konuşmalarının ardından dua okunarak kurban kesildi. Ardından Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici otobüsleri inceledi.