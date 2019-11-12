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Akçakoca Belediyesine tam donanımlı ambulans hibe edildi

Sağlık Bakanlığı, Akçakoca Belediyesi'ne tam teşekküllü ambulans hibe etti.

12.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:20Akçakoca Belediyesine tam donanımlı ambulans hibe edildi
Sağlık Bakanlığı, Belediyesi'ne tam teşekküllü ambulans hibe etti. Anahtarı teslim alan Belediye Başkanı Okan Yanmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasta nakilleri ve cenaze taşıma işlemlerinde yaşanan aksaklıklar ve özellikle ilçe dışı ile köylerde oluşan hasta nakil ve cenaze taşıma problemleri nedeniyle Akçakoca Belediyesi'nin ihtiyacı olan ambulans, Sağlık Bakanlığı tarafından Akçakoca Belediyesine teslim edildi.

Devir işlemleri için Ankara'da bulunan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, seçim öncesi Akçakoca halkına verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Yanmaz; "Belediye olarak sosyal hizmet anlayışını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hastalanan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına tam donanımlı bir ambulansı ilçemize kazandırdık. Bu süreçte emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

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