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Akçakoca Belediyesinin koronavirüs önlemleri sürüyor

Temizlik çalışmaları Pazarı ezenfekte çalışmaları Zabıta ekiplerinin maske ve eldiven dağıtması Belediye ekiplerinin çalışmalarından detaylar Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

31.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:58
Temizlik çalışmaları
Pazarı ezenfekte çalışmaları
Zabıta ekiplerinin maske ve eldiven dağıtması
Belediye ekiplerinin çalışmalarından detaylar Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.
Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkanların salgın tehlikesi ile karşılaşmaması için Akçakoca Belediyesi tarafından bir dizi önlem alındı.
Zabıta ekipleri tarafından koronavirüse karşı tedbir amacıyla pazar yerinde esnaf ve vatandaşlar için afişler asıldı ve dezenfektan cihazları yerleştirildi. Alınan önlemleri hem vatandaşlar hem de pazar esnafı memnuniyetle karşıladı.
İlçe genelinde tüm önlemlerini aldıklarını ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Bu konuda hem esnafımız hem de vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Yaptığımız çalışmaları onların sağlığını korumak için yaptığımızı biliyorlar. Biz yine de çok mecbur olmamaları halinde evden çıkmamalarını söylüyoruz." dedi.
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Akçakoca Belediyesinin koronavirüs önlemleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Akçakoca, Zabıta, Güncel

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Akçakoca Belediyesinin koronavirüs önlemleri sürüyor
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