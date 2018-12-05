Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Açıldı

Düzce Üniversitesi
'nde (DÜ) Akçakoca
Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinin açılışı yapıldı.
Doğancılar Mahallesinde yaklaşık 1 yıl önce inşaatına başlanan ve yapımı biten fakülte binası, bu yıl öğrenci kabulüne başlamasıyla açılışı gerçekleştirildi.
Açılış öncesi, duaların okunmasının ardından kurdele kesimi yapıldı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, burada yaptığı konuşmada, açılışı gerçekleştirilen binanın, bölge için önemli olduğunu söyledi.
Fakültenin bu yıl öğrenci kabulüne başladığını aktaran Dağlı, "Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bizim ilçemizde olması gerçekten Akçakoca'mız için gurur kaynağı olmuştur. İnşallah hayırlara vesile olur. Öğrencilerimiz güzel güzel yetişir. Buradan güzel bir eğitim almış olurlar. Azim ile iyi niyetle çıkılan yolda yapılmayacak bir şey yoktur." dedi.
Dağlı, tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, binanın yapımında tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
da, konuşmaların ardından Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
'ye ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım
Pazvant'a birer plaket verdi.
Protokol üyeleri, daha sonra fakülte binasını gezdi.
Düzce Üniversitesi,Düzce,Akçakoca
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:25