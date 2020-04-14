Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Akçakoca'da alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce Valiliği tarafından alınan, il genelindeki tüm perakende satış dükkanlarında müşterilere ücretsiz maske verilmesi kararının ardından, denetimlerde hız kazandı.

14.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:59
Akçakoca'da alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce Valiliği tarafından alınan, il genelindeki tüm perakende satış dükkanlarında müşterilere ücretsiz maske verilmesi kararının ardından, denetimlerde hız kazandı.

Akçakoca ilçesinde Kaymakam Yasin Öztürk'ün talimatıyla denetimlerini sürdüren ekipler, marketlerde eldiven ve maske temininin yanı sıra, izolasyon mesafesine uyulup uyulmaması ve aşırı yoğunluğa karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak market ve manavları denetledi. Denetimler için kurulan ekipler içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye zabıtası yer aldı.Kurulan ekipler, ilçe genelindeki perakende satış dükkanlarını farklı gruplar halinde dolaşarak rapor tuttular.

Sosyal mesafeye uyulması konusunda market çalışanlarına uyarılarını yapan ekipler, yoğunluğun oluşması durumunda belli bir sayıda müşteri alındıktan sonra, diğer müşterilerin yine sosyal mesafeyi gözeterek, dükkan dışında uygun bir şekilde beklemesi gerektiğini hatırlattılar. Özellikle müşterilere eldiven ve maske verilmesi konusunda Valilik kararını hatırlatan ekipler, uyarılarını yaparken, bu kararlara aykırı harekete eden perakendecilere idari para cezası kestiler. Edinilen bilgiye göre denetimler hız kesmeden devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Valiliği, Yasin Öztürk, Akçakoca, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Bakan Selçuk’tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Haberler
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Haberler ›› Güncel ››Akçakoca'da alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:04: ABD'de "ekonomiyi faaliyete geçirme yetkisi kimde" tartışması büyüyor - Haber 23:02: Libya'da petrol limanlarının kapatılmasının ülkeye zararı 4 milyar dolara ulaştı - Haber 22:58: Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Haber 22:58: Peru'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı - Haber 22:56: Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi "Ebyen'de ortak güvenlikte" anlaştı - Haber 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber 19:10: Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor - Spor 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber