28.06.2019 20:24
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Akçakoca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Akçakoca

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) – Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musa Y. ile Nurdahan K. Akçakoca Merkez Cami'nin yanında bulunan alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Musa Y. yanındaki bıçağı Nurdahan K.'ya doğru savurdu. Bıçak Nurdahan K.'nin boğazına isabet etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan Nurdahan K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Merkez , Düzce , Akçakoca , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:02 3 liralık çakmak çaldı,15 ay hapis cezasına çarptırıldı
21:02 Şehit Piyade Er Kadir Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
21:01 Bir kıvılcım 500 dönümlük tarım arazisini kül etti
20:58 Tekirdağ'da göçmen operasyonu: 6 kaçak yakalandı
20:47 Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 çocuk yaralandı
20:45 Karayolunda aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşama tutunamadı
20:43 İstanbul Boğazında korkutan kaza kamerada