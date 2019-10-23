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Akçakoca'da "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

Akçakoca'da, ilk ve orta dereceli okullar arasında "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

23.10.2019 16:14Akçakoca'da
Akçakoca'da, ilk ve orta dereceli okullar arasında "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.
İlçenin Çuhallı Çarşısı'ndan Kaymakamlık önüne kadar yapılan koşuya yaklaşık 400 sporcu katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl bu koşuların düzenlendiği söyledi.
Akçakoca'daki okullardan öğrencilerin etkinliğe katıldığını belirten Aydın, "Okullarımızdan 400 öğrenci katıldı. Artı olarak bu sene ilk defa yetişkinler kategorisinde 2 kişi katılıyor. Hem takım halinde hem ferdi olarak yarışmaları yapılıyor. Yarışma sonunda dereceye girenlere Kaymakamlık önünde ödülleri verilecek."
Öte yandan koşu sırasında rahatsızlanan bazı sporculara 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

Kaymakamlık, Akçakoca, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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