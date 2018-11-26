Akçakoca'da Dere Temizliği

Akçakoca
Belediyesi tarafından merkezde akan derede temizlik çalışması yapıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çivi deresi olarak bilinen ve şehir merkezinden akan dere yatağında çalışma yaptı.
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
, konuyla ilgili açıklamasında, dere içerisinde bulunan çöplerin ekipler tarafından temizlendiğini söyledi.
Güzel bir Akçakoca için çalıştıklarını ifade eden Yemenici, şöyle konuştu:
"Yağan
yağmur sonucu gelen dere yatağındaki kumları ve atıkları temizleyerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ve suyun akışını kolaylaştırıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz örnek çalışmalarımızla sorunları birer birer ortadan kaldırıyoruz. Akçakoca Belediyesi olarak vatandaşlarımızı, dere yataklarını kirletmemeleri ve atıkları söz konusu alanlara atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:02