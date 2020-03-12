Akçakoca'da dezenfekte çalışması yapılıyor
Akçakoca Belediyesi tarafından, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
12.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:10
Akçakoca Belediyesi tarafından, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
Belediye ekiplerince toplu taşıma araçları ve duraklar ile çocuk parkları başta olmak üzere halka açık alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, belediye olarak virüse karşı tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, çalışmaların süreceğini bildirdi.
Belediye ekiplerince toplu taşıma araçları ve duraklar ile çocuk parkları başta olmak üzere halka açık alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, belediye olarak virüse karşı tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, çalışmaların süreceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Akçakoca, Güncel
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