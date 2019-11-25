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Akçakoca'da Kadına Şiddete Hayır konulu etkinlik ve fotoğraf sergisi düzenlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

25.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:02Akçakoca'da Kadına Şiddete Hayır konulu etkinlik ve fotoğraf sergisi düzenlendi
'nin ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte fotoğraf sanatçılarının Akçakoca'ya gönderdiği fotoğraflar sergilendi.

Akçakoca Fedai Karabıyık Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde "Kadına şiddete hayır", "Sevgi ve hoşgörüye evet" yazılı döviz ve pankartlar açtı. Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş ve çok sayıda belediye çalışanı etkinlikte hazır bulunurken, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri ile bazı STK temsilcileri de bu anlamlı etkinlikte yerlerini aldı. Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Akçakoca Belediyesi Avukatı Seher Göktaş, kadınların dünyanın her yerinde fiziksel, ekonomik ve psikolojik olmak üzere bir çok şiddet türüne maruz kaldığını belirtti. Göktaş, "Hukukun üstünlüğünü, eşit yurttaşlığı, insan haklarını ve demokrasiyi yerleştirmek için öncelikle eğitim seviyesini yükseltmek kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti silmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, dünyanın her yerinde kadınların ulusal ve sınıfsal saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Hiçbir sebep bir canlıya şiddet uygulanmasını mazur gösteremez" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcı kadınlar tarafından, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne mor ve turuncu balonlar bırakıldı. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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