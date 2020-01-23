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Akçakoca'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

23.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:10Akçakoca'da kan bağışı kampanyası
Türk Kızılayı Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Belediye meclis salonu önünde gerçekleştirilen kampanyaya, belediye çalışanları ve başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ve Hakan Öztaş da destek verdi.
Başkan yardımcısı Hakan Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak Türk Kızılayına her zaman destek verdiklerini söyledi.
Kan bağışının hayat kurtarma açısından son derece önemli olduğunu belirten Öztaş, "Tabi güçlü kurumumuz olan Türk Kızılayı yine güzel bir kampanya olarak kök hücre ve kan bağışı başlattılar. Biz de belediye olarak onlara hizmet sunduk. Biz tabi her duyarlı vatandaşın yapması gerektiği gibi kan verdik. İnşallah bir hayat kurtarırız." dedi.

Türk Kızılayı, Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

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