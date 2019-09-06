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Akçakoca'da kırkyama sergisi açıldı

Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Kırkyaman'ı Al Gel" sergisi açıldı.

06.09.2019 11:42 Akçakoca'da kırkyama sergisi açıldı
Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Kırkyaman'ı Al Gel" sergisi açıldı.
Akçakoca Özkök Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen açılışta, çeşitli renk ve desendeki bez parçalarının değişik şekillerde bir araya getirilmesiyle yapılan kırkyama el sanatı eserleri sergilendi.
Açılışta konuşan kurs eğitmeni Özhan Abat, 5 yıldır Akçakoca'da eğitim verdiğini ve bu eğitimlerin meyve vermeye başladığını söyledi.
Abat, tüm katılımcıların kendisine destek olduğunu belirterek, "Benim bir hayalim vardı. O hayalimi de burada gerçekleştirdim." dedi.
Konuşmalarının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.
Akçakoca Belediye Başkan yardımcıları Hakan Öztaş ve Yüksel Yılmaz, eserleri inceleyerek bilgi aldı.
Sergi, 3 gün boyunca açık kalacak.

Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

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