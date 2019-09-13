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Akçakoca'da Kızılay'dan aşure ikramı

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

13.09.2019 15:00Akçakoca'da Kızılay'dan aşure ikramı
Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Muharrem ayı ve Aşure Günü etkinlikleri kapsamında Akçakoca Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay gönüllüleri, yaklaşık bin kişiye aşure ikramında bulundu.
Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşure etkinlikleri kapsamında vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını söyledi.
Bu tür sosyal sorumlulukların devam ettirileceğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:
"Kızılay olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerine yer alıyoruz. Bugün yaklaşık bin kişiye aşure ikramımız oldu. Meydanda dağıtılan aşureyi daha sonra esnaflarımıza da dağıtacağız. Akçakoca Huzurevi Müdürlüğü de bize destek verdi. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın muharrem ayını kutluyorum. Ayrıca emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Cumhuriyet Meydanı, Akçakoca, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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