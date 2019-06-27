27.06.2019 14:29
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Akçakoca'da meydana gelen pat pat kazasında 6 kişi yaralandı

Akçakoca

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Düzce'de il genelinde Valilik tarafından yasaklanan pat patların yaptıkları kazalar, can yakmaya devam ediyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesi Paşalar köyünde Ö.S.'nin (54) kullandığı pat pat tabir edilen tarım aracı stabilize tarla yolunda ilerlediği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, sürücü Ö.S. (54) ile kasada yolcu olarak bulunan B. S.(28), M. G.(33), F. S.(3), B. S.(48), M. G.(10) hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
valilik , çocuk , düzce , akçakoca , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:11 Avrasya Tüneli'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
16:07 Uşak'ta devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
16:00 Yaban domuzunu kovboy gibi kement atarak kurtardılar
16:00 Emniyet müdürünün oğlu kepçeyle oto tamircisini ezdi
15:59 Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
15:58 Yanan evde mahsur kalan 2'si bebek 4 kişi kurtarıldı
15:57 Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor