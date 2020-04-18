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Akçakoca'da minibüsler dezenfekte edildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde minibüs ve servislerden oluşan yaklaşık 50 araç koronavirüs önlemleri kapsamında Akçakoca Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

18.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:20
Akçakoca'da minibüsler dezenfekte edildi
Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde minibüs ve servislerden oluşan yaklaşık 50 araç koronavirüs önlemleri kapsamında Akçakoca Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, koronavirüsle tüm belediye personeli ile mücadeleye devam ettiklerini söyledi.
Araçları dezenfekte yaptıklarının altını çizen Yanmaz, şöyle konuştu:
"Yolcularımızın güvenliği açısından, çalışanlarımızın güvenliği açısından bir vatandaşlık görevi olarak bu temizliği yapmak zorundayız. Yaklaşık 50 minibüs ve servis araçlarımızın hijyen açısından, herhangi bir endişeye mahal vermemek açısından sağlık için dezenfekte çalışmasını yapmış bulunmaktayız. Koronavirüs ile mücadelemiz aralıksız devam edecek. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."
Şoförler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Akçakoca, Düzce, Güncel
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