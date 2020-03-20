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Akçakoca'da otobüs seferlerine düzenleme

Akçakoca Belediyesi, Korona virüs nedeni ile toplu taşıma araçlarının güzergah saatlerinde değişikliğe gidildi.

20.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:26
Akçakoca'da otobüs seferlerine düzenleme
Akçakoca Belediyesi, Korona virüs nedeni ile toplu taşıma araçlarının güzergah saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, otobüslerin kendi güzergahlarındaki geçiş saatleri 20 dakikadan 30 dakikaya uzatıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu dönemin farkında olduklarını vurgulayarak, "Korona virüsten korunma anlamında kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri destekliyoruz. Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve halk otobüslerini bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Halk otobüslerinde ve ortak yaşam alanlarında kamu sağlığının her şeyin önünde tutulduğunu kaydeden Başkan Yanmaz, bu dönemde kazançları kaybetme korkusu ile değil; halk sağlığını gözeterek hareket edeceklerini ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına yanlarında olmaya, kamu otoriteriyle tam bir uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini ifade ederek halk otobüslerinin güzergah geçiş saatlerini 20 dakikadan 30 dakikaya uzattıklarını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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