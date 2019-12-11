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Akçakoca'da Park ve Bahçelerde onarım çalışmalarına hız verildi

Akçakoca Belediyesi, ilçedeki tüm parkların bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

11.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:46Akçakoca'da Park ve Bahçelerde onarım çalışmalarına hız verildi
Belediyesi, ilçedeki tüm parkların bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler birimine bağlı ekipler, park ve yeşil alanlardaki yeşil alanların bakımlarını yaparken bir taraftan da parklardaki bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelindeki park ve bahçelerde mesaisini yoğunlaştıran ekipler, uzayan çimlerin biçilmesi, bozuk olan aydınlatmaların tamiri gibi çalışmaları yürüten ekipler; eskiyen, yıpranan, kırılan bankları ve kamelyaları onarma, yenileme çalışmalarını yaptılar.

Çocukların daha güvenle oyun oynayabilmesi ve yetişkinlerin de aletlerini daha sağlıklı kullanabilmesi için parklarda bulunan mevcut oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım ve onarımları devam ediyor.

Daha güzel, daha yeşil bir Akçakoca hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Okan Yanmaz, "Hizmet belediyeciliği anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürürken, daha yeşil, daha güzel ve huzurlu bir kent için aşkla çalışmaya devam ediyoruz." dedi. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

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