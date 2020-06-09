Akçakoca'da plajlar yaz sezonuna hazırlanıyor - DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri, plajları yaz sezona hazırlıyor.

09.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:35
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri, plajları yaz sezona hazırlıyor.
Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yaz sezonu için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Akçakoca Çuhallı'da bulunan mavi bayraklı 750 metre uzunluğundaki plajın yaz sezonu için hazırlandığı kaydedilerek, "Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İl Özel İdareye ait iş makinesi Akçakoca'ya getirilerek plajın temizliği ve kumsal düzleştirilmesi yapıldı. Kış aylarında kumların dağ gibi büyümesi olması nedeniyle dozer tarafından düzeltilerek yaz sezonunda Akçakoca'ya gelecek yerli ve yabancı turistler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı. Akçakoca’da plajlar yaz sezonuna hazırlanıyor - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haber

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