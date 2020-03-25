Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Akçakoca'da polisten otobüslerde korona virüs denetimi - Haberler

Akçakoca'da polisten otobüslerde korona virüs denetimi

Düzce'nin Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde etkili olan korona virüs salgını için ilçede bulunan otobüs ve minübüsler denetlendi.

25.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:20
Akçakoca'da polisten otobüslerde korona virüs denetimi
Düzce 'nin Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde etkili olan korona virüs salgını için ilçede bulunan otobüs ve minübüsler denetlendi. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile denetimlere başlayan Trafik ekipleri salgının yayılmasını önlemek için toplu taşıma araçlarında denetimler yaptı ve yolculara uyarılarda bulundu.

İnsan hayatı için son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (covid-19) vakalarının artması ve salgının yayılmasının önlenmesi için İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden toplu taşıma yapan araçlarda denetim ve uyarı çalışmaları başladı. Bu önlemler kapsamında toplu taşıma araç ruhsatlarında bulunan yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilebileceği, araç içerisindeki yolcu oturma düzeni şeklinin yolcuların birbirleri ile temaslarını engelleyici şekilde olması gerektiği denetim ve uyarıları yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Akçakoca, Düzce, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya’da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Gaziosmanpaşa'da kaçırılan şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber 12:54: Afyonkarahisar Belediyesinden koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara destek için video - Haber 12:54: Hatay'da caddeler boş kaldı - Haber 12:54: Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi başladı - Haber 12:54: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alt yapı ve dezenfeksiyon işlemi sürüyor - Haber 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler