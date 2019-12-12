Akçakoca'da sahilde ve yollarda temizlik çalışmaları son hız devam ediyor

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin cadde ve sokaklarında gerçekleştirdiği hummalı temizlik çalışmalarına piknik alanları, çocuk parkları ve kırsal mahallelerde devam ediyor.



Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ve mahallelerde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra hazırlanan program dahilinde, piknik alanlarına, çocuk parklarına ve kırsal mahallelere çıkarma yaparak, buralarda da kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



Sabahın erken saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte ilçe sınırlarında yer alan cadde ve sokaklarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalarında hummalı bir çalışma gerçekleştiren Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti baştan aşağı temizliyor. Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken diğer taraftan da sahil bandında yürütülen çalışma sayesinde yürüyüş yolları kısa sürede pırıl pırıl yapılıyor. Ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak yürüttüğü çalışmalarda ilçe sınırları içerisindeki çöpleri bertaraf etmenin yanı sıra program dahilinde merkezdeki sokaklar, kırsaldaki cami önleri tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.



"Özveriyle çalışıyoruz"



Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kent genelindeki temizlik çalışmalarını ödün vermeden sürdürdüklerini belirterek "Belediyemizin bütün birimleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de hummalı bir şekilde çalışarak, yaz-kış ayrımı yapmadan kentimizi köşe bucak temizlemek için yoğun çaba gösteriyor. Titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarını yakından takip ediyorum. Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. El ele vererek daha temiz ve yaşanılabilir bir Akcakoca için hep birlikte çalışmalı ve özveri göstermeliyiz" dedi. - DÜZCE