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Akçakoca'da sahiller temizleniyor

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde selde Karadeniz'e sürüklenerek sahile vuran ağaç dalları ve çöpler temizlenmeye başladı.

04.08.2019 10:45 Akçakoca'da sahiller temizleniyor
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde selde Karadeniz'e sürüklenerek sahile vuran ağaç dalları ve çöpler temizlenmeye başladı.
Düzce'de 18 Temmuz tarihinde meydana gelen selden etkilenen köylerin yanından geçen ve Melen Nehri ve nehre bağlanan derelerin sürüklediği ağaçlar, dalları ve çöpler Karadeniz'e karıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek bölgeye deniz temizliği ekipleri gönderdi. 50 kişilik ekip Akçakoca'nın 35 kilometrelik sahil bandında temizlik yapmaya başladı. Ekipler çıkarılan malzemeleri ayrıca cinslerine göre ayrıştıracak. Dalgıçlar da su altında bulunan ve kayıp olduğu iddia edilen 18 otomobil ile diğer mekanik malzemeleri bularak su yüzüne çıkaracak.



Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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