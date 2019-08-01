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Akçakoca'da selde denize sürüklenen ağaç parçaları temizleniyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde denize süreklenen ağaç parçaları temizleniyor.

01.08.2019 15:12 Akçakoca'da selde denize sürüklenen ağaç parçaları temizleniyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde denize süreklenen ağaç parçaları temizleniyor.
Akçakoca ilçesi Değirmenağzı Plajı'nda yürütülen çalışmalarda, denizde açığa sürüklenen ağaç parçaları, balıkçı tekneleri ve cankurtaran ekipleriyle, sahildeki traktörün yardımıyla halatlarla sahile çekildi.
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, yaptığı açıklamada, turizm ilçesi olan Akçakoca'da sahillerde temizlik çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Öztürk, selden dolayı bazı ağaç parçalarının denize kadar sürüklendiğini belirterek, "Bugün Değirmenağzı'nda düzenleme yapıyoruz. Değirmenağzı deresinden gelen ağaçlarımız denizdeydi. Onları çıkartma çalışmalarını yapıyoruz. Sağ olsunlar balıkçı teknelerimiz, buradaki traktör sahiplerimizle birlikte güzel çalışma yapıyoruz. Denizdeki ağaçları çıkartarak temiz hale getiriyoruz. Ayrıca Özel İdareden gelen dozerle sahil temizliği yapacağız." dedi.
Kaymakam Öztürk, "Akçakoca'da turizm açısından bir engel daha ortadan kalkmış olacak. Daha önce mavi bayraklı plajları açmıştık. Bugün de bu plajı düzenleyip turizmcilerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Yasin Öztürk, Akçakoca, Düzce, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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