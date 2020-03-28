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Akçakoca'da sokak hayvanları unutulmadı

Akçakoca Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

28.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:01
Akçakoca'da sokak hayvanları unutulmadı
Akçakoca Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, park ve bahçelerde sokak hayvanları için oluşturulan beslenme odaklarına mama, yem ve su bıraktı.

Akçakoca Belediyesi Veteriner İşleri Birimi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi, köpek ve kuşlar için şehrin farklı noktalarındaki park, bahçe ve yeşil alanlara beslenmeleri için mama, yem ve su bırakıldı.

Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilen sokak hayvanları, mama, yem ve su takviyesi sürekli olarak yapılacak.

"Can taşıyan her varlık, bizim için çok değerlidir" ilkesi ile hareket eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Sokak hayvanlarımızı hiçbir zaman unutmadık bu zor süreçte de unutmuyoruz. Sokak hayvanları fabrikalardan, restoranlardan, bazı işletmelerden ve evlerden verilen gıdalar ile besleniyorlardı. Ancak korona virüsü tedbirleri kapsamından sokak hayvanlarımız gıda bulmakta zorluk çekiyorlar. Bizde Akçakoca Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması ve beslenmesi için mama ve su takviyesini arttırdık. Can taşıyan her varlık, bizim için çok değerlidir' dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçakoca, Güncel

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