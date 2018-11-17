Akçakoca'da Sonbahardan Kalma Güzellik Yaşanıyor

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde sonbaharla birlikte yaprakları sarı ve kırmızı renge bürünen ağaçların yaratığı güzellik yaşanmaya devam ediyor.
Akçakoca'da sonbaharla birlikte ortaya çıkan renk zenginliği, büyüleyici görüntüler ortaya çıkarıyor.
Fotoğrafseverlerin uğrak yeri konumundaki Akçakoca'da, ormanlık alanlardaki sarı, kızıl ve yeşil yapraklı ağaçların oluşturduğu eşsiz manzara, fotoğraf karelerini süslüyor.
Amatör fotoğrafçı İbrahim Bilgin, yaptığı açıklamada, Akçakoca'nın fotoğraf açısından değerli bir yer olduğunu söyledi.
Arkadaşları ile birlikte sonbaharın son günlerini değerlendirdiklerini belirten Bilgin, "Akçakoca, doğası, denizi ve sonbaharda yaşanan renk cümbüşü ile fotoğraflara önemli bir değer katıyor. Tüm sonbahar tutkunlarına Akçakoca'yı tavsiye ediyorum." dedi.
Düzce,Akçakoca
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:31