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Akçakoca'da Zabıtadan tartı ve fiyat denetimi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe merkezi genelinde ölçü ve tartı aletlerinin yasal kriterlere uygunluğu ile, fiyat ve hijyen denetimi yaptı.

27.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:02 Akçakoca'da Zabıtadan tartı ve fiyat denetimi
'nin ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe merkezi genelinde ölçü ve tartı aletlerinin yasal kriterlere uygunluğu ile, fiyat ve hijyen denetimi yaptı.

Akçakocalıların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Akçakoca Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince belediye sınırları içinde bulunan marketlerde ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yaptı. Ekipler ayrıca, market raflarında fiyat etiketi olmayan ve miadı geçmiş ürün olup olmadığını kontrol etti. Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmadı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, halkın huzur ve sağlığının korunması ve sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına Akçakoca Belediyesine bağlı bütün birimlerin çalışmalarını aralıksız olarak süreceğini dile getirdi. - DÜZCE

Zabıta Müdürlüğü, Akçakoca, Zabıta, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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