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Akçakoca'da zarar gören tabelalar yenilendi

Akçakoca Belediyesi, şehrin dört bir yanında hasar tespit çalışmaları yaparak; bulvar, cadde ve sokak tabelalarını elden geçiriyor.

13.09.2019 13:39Akçakoca'da zarar gören tabelalar yenilendi
Akçakoca Belediyesi, şehrin dört bir yanında hasar tespit çalışmaları yaparak; bulvar, cadde ve sokak tabelalarını elden geçiriyor.

Zabıta Müdürlüğünce özel olarak görevlendirilen ekip Akçakoca genelinde zarar gören cadde ve sokak tabelaları, direk ve levhaları tespit ederek, onarımını gerçekleştirdi.

İlçenin Trafik Güvenliğinin sağlanması için, eskiyen tabela direklerini boyayarak elden geçiren ekipler, ekonomik ömrünü tamamlayan direk ve tabelaları ise yenileriyle değiştiriyor. Ekipler özellikle mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE

Akçakoca, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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