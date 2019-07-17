Akçakoca'daki şehir düzenleme çalışmaları

Akçakoca
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kaldırım, bakım-onarım ve yol yenileme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin, Yukarı Mahalle Çelebi
sokakta parke tamiratı, Hacıyusuflar Mahallesi Site sokakta kilit parke, Yeni Mahalle Kaya sokakta bordür ve parke tamiratı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Osmaniye ve Cumhuriyet mahallelerinde de çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın şu ifadelerine yer verildi:
"İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hizmet belediyeciliği anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır. Şu anda mahallelerin birçok yerinde ekiplerimiz bir yandan kaldırım ve diğer bir yandan da yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor."