Akçakoca'dan Kısa Kısa

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Akçakoca Jandarma ekiplerince ilk öğretim öğrencilerine trafik eğitimi dersi verildi.Akçakoca'nın Uğurlu köyünde gerçekleştirilen eğitimde uzman çavuş Mustafa Şener, öğrencilere trafik kurallarını kapsayan ders verdi.Daha sonra uygulamalı devam eden eğitimde trafikte uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ve kullanılması, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, yaya ve okul geçitlerindeki geçiş kuralları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, ışık ve sesli işaretlerin ne anlama geldiği hususları ile trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı.Eğitim sonunda Jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere dergi ve kitap hediye edildi.Başkan Yemenici, minik öğrencileri kabul ettiAkçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.Ziyarette Başkan Yemenici, anaokulu öğrencilerini kapıda karşıladı ve hepsiyle tek tek tokalaşarak isimlerini sordu. Ziyarette anaokulu öğrencileri tarafından Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye çiçek takdim edildi.Burada konuşan anaokul müdürü Özgül Ünal, amaçlarının öğrencilere küçük yaşta kurumları tanıtmak, kurum yöneticileri ve kurumlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi.Başkan Yemenici çocuklara çikolata takdiminde bulundu ve çocuklarla bir süre sohbet ederek, küçük yaşta bu kadar özgüvene sahip olmalarının gelecek adına ümit verici olduğunu ifade etti.Yemenici, çocukların özellikle soru sormalarının güzel olduğunu söyleyerek, çocukların belediyeden taleplerini dinledi.