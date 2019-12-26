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Akçakoca'dan kısa kısa

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Nazım Pazvant'ı ziyaret etti.

26.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:34 Akçakoca'dan kısa kısa
Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Nazım Pazvant'ı ziyaret etti.
Ziyarette öğrenciler, Başkan Pazvant'ı 30 Aralık'ta üniversitenin konferans salonunda düzenlenecek sel afetinin izlerini anlatan etkinliğe davet etti.
Başkan Pazvant ziyaret nedeniyle öğrencilere teşekkür etti.
Pazvant, her türlü desteğin verileceğini belirterek,"30 Aralık'ta üniversitenin konferans salonunda yapılan etkinliğe katılacağım. Böyle bir projeyi yaptığınız için teşekkür ederim. Kurum olarak her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.
Türk Kızılayı'ndan ziyaret
Türk Kızılayı Akçakoca Başkanı Özkan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Akçakoca İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal'ı ziyaret etti.
Ziyarette, Başkan Öztürk, yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan Emniyet Müdürü Ünsal'a görevinde başarılar diledi.
Öztürk, Akçakoca'nın huzur ve güvenliği için geldiği günden itibaren titiz çalışması nedeniyle Emniyet Müdürü Ünsal'a teşekkür etti.
Ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.

Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

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