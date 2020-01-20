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Akçakoca'dan kısa kısa

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sahillerde temizlik çalışması başlatıldı.

20.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:36Akçakoca'dan kısa kısa
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sahillerde temizlik çalışması başlatıldı.
Ekipler, Çuhallı, Değirmenağzı ve bölgesi plajlarında yağış ve şiddetli fırtına sonrası ağaç yığınlarıyla dolan sahilleri temizlemek için çalışma başlattı.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda bölgemizi etkisi altına alan yağış ve şiddetli fırtına sonrası çeşitli evsel atık ile derelerden gelen ağaç dalları ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Kumsallarımız önümüzdeki sezona hazır hale getiriliyor. Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'mızı daha güzel seviyelere getirmek için belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.
Festivale destek veren iş adamlarına plaket verildi
Akçakoca Belediyesi tarafından 1'incisi düzenlenen Hamsi Festivali'ne katkıda bulunan iş adamlarına teşekkür plaketi takdim edildi.
Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda iş adamlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Akçakoca'da ilk kez hamsi festivali düzenledik. Siz değerli ağabeylerimiz, kardeşlerimiz bu işte bizlere ön ayak oldunuz. Genel olarak Akçakoca halkının hamsi festivalini çok beğendiğini ve gelen misafirlerin çok mutlu olduğunu gözlemledik. Bizler de bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk. Değerli Çuhallı Derneği ve dernek üyeleri de bizlere ellerinden gelen yardımı yaptılar. Liman başkanımız zaten her zaman yanımızda. AK Parti İlçe Başkanı, sağ olsun maddi manevi büyük destek verdi. Hepinize Akçakocalılar adına çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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