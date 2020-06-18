Akçakoca'dan uzak doğuya salyangoz ihracatı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki limandan Uzak Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihracatı yapılıyor.

18.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:31
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki limandan Uzak Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihracatı yapılıyor.
Sabah denize açılan balıkçılar, akşam saatlerine kadar salyangoz avcılığı yapıyor. Belirlenen kotanın dışına çıkmadan avcılık yapan balıkçılar, akşam saatlerinde limanda alıcısı hazır bulunan salyangozları kamyonlara yüklüyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçıların ek geçim kaynağı olarak deniz salyangozu avcılığı yaptığını söyledi.
Balıkçıların büyük zahmetle denizin dibinden salyangozları çıkarttığını belirten Karakaş, "Akçakoca'da dalma usulü ile salyangoz avcılığı başladı. Hava şartları ve denizin bir miktar bulanık olması salyangoz avcılığını bir miktar da olsa etkilemiş durumda ama hareketlilik başladı. Şu anda salyangoz avcılığı iyi durumda diyebiliriz." dedi.
Karakaş, 3 ay daha salyangoz avcılığının devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Eylül ayına kadar bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Salyangozlar Türkiye'de öncelikle işleniyor daha sonra büyüklük ve küçüklük kategorilerine göre ayrılıyor. Özellikle Uzak Doğu ülkelerine Çin, Japonya, Kore gibi ülkelere ihraç ediliyor."
Karakaş, sezonda ortalama Akçakoca bölgesinde 500 ton civarında deniz salyangozu avcılığı yapıldığını, bunların tamamının ihraç edildiğini bildirdi. Akçakoca’dan uzak doğuya salyangoz ihracatı

Kaynak: AA

Etiketler: Uzak Doğu, Akçakoca, Sabah, Düzce, Güncel, Haber

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