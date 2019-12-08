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Akçakoca sahilinde kum kıyıya 3 metre çekildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sahildeki kumun kıyıya 3 metre çekilmesi ilginç görüntü oluşturdu.

08.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:41
'nin ilçesinde, sahildeki kumun kıyıya 3 metre çekilmesi ilginç görüntü oluşturdu.
İlçe merkezinde bulunan Çuhallı sahilinde, kumun dalgaların etkisiyle kıyıya çekilmesi sonucu metrelerce uzunlukta oluşan derinlik, vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.
Düzce Üniversitesi (DÜ) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçakoca sahilinde etkili karayel ve poyrazın geçmişte de benzer durumlara neden olduğunu söyledi.
Akçakoca'da sahillerin rüzgar ve dalga hareketlerinden etkilendiğini dile getiren Yağlıoğlu, "Bu durum etkili olan karayelin sahildeki kumu götürmesinden kaynaklanmıştır. Oluşan tablo, olağan bir doğa olayıdır. Sahillerdeki yapılaşmalar da buna benzer durumların yaşanmasında etkili olabilir. Kumun çekilmesinde endişe edilecek bir şey yok." diye konuştu.
Akçakoca sahilinde kum kıyıya 3 metre çekildi

Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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