Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası 5 bin maske dağıttı
Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nazım Pazvant ile yönetim kurulu üyeleri tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
28.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:44
Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha önce 5 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiğinin altını çizen Pazvant, "Bugün tekrardan 5 bin maske üretildi ve çarşı içindeki üye olan veya olmayan esnaflara ve vatandaşlara dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor." dedi.
Ülke olarak bu zor zamanların atlatılacağının altını çizen Pazvant, şöyle konuştu:
"Biz elimizden geldiğince her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Sanayicilerimizin maske ihtiyacı çok olduğu için önümüzdeki hafta içinde 5 bin adet daha maske sanayicilerimize dağıtacağız. Odanın bütçesi elverdiği sürece maske yaptırmaya çalışacağız."
Kaynak: AA
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