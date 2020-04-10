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Akçakoca'ya hafta sonu giriş ve çıkışlara kısıtlama

DÜZCE Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesine hafta sonu için giriş ve çıkışlara kısıtlama getirdi.

10.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:51
Akçakoca'ya hafta sonu giriş ve çıkışlara kısıtlama

DÜZCE Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında Karadeniz 'e kıyısı olan Akçakoca ilçesine hafta sonu için giriş ve çıkışlara kısıtlama getirdi.

Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin bugün yapılan toplantısında yeni kararlar alındı. Akçakoca ilçesine giriş ve çıkışlara hafta sonu yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle kısıtlama getirildi. İlçeye- giriş çıkışlarla birlikte sahildeki yürüyüş yolunun da kapatıldığı belirtilerek, karar şöyle açıklandı:

"Akçakoca ilçe sınırlarından karayolu ile il merkezine yapılacak tüm giriş- çıkışların 10 Nisan Cuma günü saat 24.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar pazar 24.00'e kadar geçici olarak sınırlandırılmasına, Akçakoca ilçesinde bulunan sahil yolunun Livadi girişinden liman içerisine kadar yürüyüş yolunun geçici süreliğine kapatılmasına karar verildi."

Ayrıca alınan kararlara göre tüm özel sektör, fabrikalar ve kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yemekhanelerde yığılmalar ve toplu olarak kapalı mekanlarda bulunmanın önüne geçmek amacıyla yemekhanelerde yemek hizmetinin 11 Nisan gününden itibaren kumanya şeklinde verilmesine, fabrikalarda molaların düzenlenerek yığılmanın önlenmesine, aynı anda birden fazla vardiyanın mola saatlerinin çakışmasının önlenmesine, molalarda ve sigara içilen alanlarda sosyal mesafe korumasına azami dikkat gösterilmesine karar verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel
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