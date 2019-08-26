Haberler» Güncel» Haber

Akçakoca Yaz Şenlikleri sona erdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir süredir devam eden 'Yaz Şenlikleri' sona erdi.

26.08.2019 14:44 Akçakoca Yaz Şenlikleri sona erdi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir süredir devam eden 'Yaz Şenlikleri' sona erdi.
Akçakoca Belediyesince Liman mevkisinde yapılan konserler ve çeşitli etkinliklerle devam eden şenlikler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Yaz Şenlikleri'nin Akçakocalılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Birçok sanatçının Akçakoca halkı ve bölgeye gelen turistlerle buluştuğunu ifade eden Yanmaz, şunları kaydetti:
"Yaz döneminde turizm amaçlı olarak başlattığımız şenlikler, yaşanan sel felaketi sonrasında vatandaşlarımıza büyük moral oldu. Önümüzdeki aylarda da Hamsi Festivali yapmayı hedefliyoruz."

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:27   30 gün kapalı kalacak yol havadan görüntülendi
15:27   Vali Akbıyık'tan Malazgirt zaferi mesajı
15:27   Düğün magandası dayı oğlu çıktı
15:27   Erdoğan: suriye sınırını temizleme kararlılığımızı kimse test etmesin
15:27   Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı - Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. Anton
15:26   Edirne'den kısa kısa
15:26   Sarıgöl'de iki okula, "konteyner sınıf"