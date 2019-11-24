Haberler » Güncel » Akçakocalı öğrenciler öğretmenleri için söyledi - Haber

Akçakocalı öğrenciler öğretmenleri için söyledi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri Öğretmenler Günü'nüne özel hazırladıkları klipte "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendirdi.

24.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:27Akçakocalı öğrenciler öğretmenleri için söyledi
DÜZCE (İHA) – 'nin ilçesinde lise öğrencileri Öğretmenler Günü'nüne özel hazırladıkları klipte "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendirdi.

24 Kasım öğretmenler günü kutlamaları kapsamında hazırlanan "Öğretmen İçin Çal – Akçakoca" projesi hayata geçirildi. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün eşi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Selma Öztürk ile Emine Sevil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri'nin birlikte hazırladıkları proje kapsamında öğrenciler Akçakoca'nın birçok güzelliğe sahip bölgesinde öğretmenler için "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendirdiler.

Hem farkındalık oluşturmak hem de Akçakoca'nın güzelliklerini tanıtmak amaçlanan proje, Öğretmenler gününde sosyal medya hesaplarında, internet paylaşım platformlarında ve internet sitelerinde gösterime girdi. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:26 DHA YURT BÜLTENİ-17
21:26 SAMSUN ÇOCUKLARA TRİBÜNDE OYUNCAK YAĞMURU SÜRPRİZİ
21:26 Kazayla 3 yaşındaki kızını vurdu
21:25 Silah temizlerken kızını vurdu, "Yorgun mermi kurbanı" dedi
21:23 Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (3)
20:35 Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
20:30 Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi
19:40 Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
19:15 Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
18:53 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 21:27:23