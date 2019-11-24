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Akçakocalı öğrenciler öğretmenleri için söyledi

Akçakocalı öğrenciler öğretmenleri için söyledi -"Öğretmen için çal -Akçakoca" Öğretmenler gününde gösterime girdiDÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hem öğretmenler gününü kutlamak amacıyla hem de Anadolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca İlçesi'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin...

24.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:40
Akçakocalı öğrenciler öğretmenleri için söyledi
-"Öğretmen için çal -Akçakoca" Öğretmenler gününde gösterime girdi
DÜZCE - 'nin Akçakoca ilçesinde hem öğretmenler gününü kutlamak amacıyla hem de Anadolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca İlçesi'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla hayata geçirilen "Öğretmen için çal-Akçakoca" projesi gösterime sunuldu.
24 Kasım öğretmenler günü kutlamaları kapsamında hazırlanan "Öğretmen İçin - Akçakoca" projesi hayata geçirildi. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün eşi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Selma Öztürk ile Emine Sevil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri'nin birlikte hazırladıkları proje kapsamında öğrenciler Akçakoca'nın birçok güzelliğe sahip bölgesinde öğretmenler için "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendirdiler.
Hem farkındalık oluşturmak hem de Akçakoca'nın güzelliklerini tanıtmak amaçlanan proje Öğretmenler gününde sosyal medya hesaplarında, internet paylaşım platformlarında ve internet sitelerinde gösterime girdi.
Akçakocalı öğrenciler öğretmenleri için söyledi

Akçakoca, Düzce, Çal, Yerel

Kaynak: İHA


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