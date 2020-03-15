Akçaköy Muhtarı Kuruş'tan, düğün evi kazası ile ilgili açıklama
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde düğün evinin çökmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
15.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:41
Aydın 'ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde düğün evinin çökmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş, hastaneye kaldırılan 11 kişiden 8 kişinin durumunun hafif olduğunu, ilk etapta biraz durumları ciddi görülen Fatma Ö. Hafize Y. ve Naile T.'nin de hayati tehlikelerinin bulunmadığının belirtildiğini açıkladı.
Hafta sonu köyde düzenlenen Halit Taner'in oğlu Ferhat Taner ile Ahmet İnan'ın kızı Emir Ayşe İnan'ın kızının düğünü sonrası yaşanan kazanın tüm köyü üzdüğünü belirterek, "Olaydan hemen sonra kısa sürede köyümüze ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan köylülerimiz hastanelere kaldırıldı. Kısa sürede imdadımıza koşan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Olay gelinin getirme işleminin tamamlanmasından sonra damadımızın baba evinde tören devam ettiği sırada kağgir evin ahşap olan haney bölümünün çökmesi sonucu yaşandı. Çok şükür can kaybımız yok. Tüm köyümüze geçmiş olsun" diyerek yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN
Hafta sonu köyde düzenlenen Halit Taner'in oğlu Ferhat Taner ile Ahmet İnan'ın kızı Emir Ayşe İnan'ın kızının düğünü sonrası yaşanan kazanın tüm köyü üzdüğünü belirterek, "Olaydan hemen sonra kısa sürede köyümüze ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan köylülerimiz hastanelere kaldırıldı. Kısa sürede imdadımıza koşan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Olay gelinin getirme işleminin tamamlanmasından sonra damadımızın baba evinde tören devam ettiği sırada kağgir evin ahşap olan haney bölümünün çökmesi sonucu yaşandı. Çok şükür can kaybımız yok. Tüm köyümüze geçmiş olsun" diyerek yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Haberler
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor