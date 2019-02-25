Akçansa, 2018 Yılı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye'nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa'nın açıkladığı 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlara göre, şirketin satış geliri 1 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşti.

Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, 2018 finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu tablo, iç pazardaki konumumuzu korumak, yenilikçi ürünlerimizle yurt dışı pazarlarımızın sayısını artırmak için gösterdiğimiz üstün çabayı yansıtıyor. Limancılık alanındaki başarılı performansımızın da katkısıyla geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10'un üzerinde ciro artışı kaydettik. Bu yıl Ambarlı Limanı'ndan da ihracata başladık. 2019 yılında ihracatımızı ikiye katlamayı hedeflerken, ekonomimizdeki cari açığın kapanmasına anlamlı bir katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Akçansa'nın önemli gündem maddelerinden birinin 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu belirten Zenar, "Ülkemizin gururu olacak proje için özel olarak '1803 Çimento' adlı ürünümüzü Çanakkale fabrikamızda geliştirdik. Bu projede çözüm ortağı olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. İstanbul'daki Yavuz Selim Sultan Köprüsü'nün ardından yine dünya literatürüne geçecek bir proje olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler