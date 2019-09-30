Akçapınar Çeşmesi'ne Çevre Düzenleme Çalışması Yapıldı

Eskişehir İnönü belediye Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarına Akçapınar Çeşmesi ile devam etti. yaklşan kış sezonu öncesi Akçapınar Çeşmesi etrafında temizlik çalışması yapan İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri iş makineleri ile tesviye çalışması yaptıkları çeşme etrafına stabilize malzeme yayarak zemin iyileştirme çalışması yaptılar.

Çeşmeden her gün hayvanlarını sulayan besiciler İnönü Belediyesine ve Belediye Başkan Kadir Bozkurt'a yağmur sezonu öncesi çeşme etrafında yapılan iyileştirme çalışmasından dolayı teşekkür ettiler.