Akçaray'da yılbaşı mesaisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Akçaray'ın yılbaşı akşamı gece 02.00'a kadar çalışacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Akçaray'ın yılın ilk günü olan 1 Ocak 2020'de gece 02.00'a kadar 30 dakikada bir sefer yapacağı ifade edildi. Toplamda 10 kilometrelik hatta Otogar – Plajyolu istasyonları arasında vatandaşlara hizmet edecek Akçaray, yapacağı seferlerle yolcuların ulaşımlarını sağlayacak.

ANLIK TAKİP EDİLECEK

Toplamda 15 istasyonu bulunan Akçaray tramvay hattı, anlık ve canlı olarak takip edilecek. UlaşımPark kontrol merkezi tarafından istasyonların anlık kontrolleri kameralar tarafından yapılacak. Yoğunluğa göre ek sefer koyularak vatandaşların mağduriyet yaşamaması sağlanacak.