Akçaray seferlerine geçici düzenleme

UlaşımPark vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gidilemeyen duraklara ücretsiz otobüs kaldıracak.

15 DAKİKADA BİR SEFER

UlaşımPark yaptığı açıklamada; TEİAŞ'ın Yahya Kaptan bölgesindeki yüksek gerilim hatları yenileme çalışması nedeniyle 7 Temmuz Pazar günü 06.00 – 12.00 saatlerinde tramvay seferleri Doğu Kışla – Eğitim Kampüsü arasında gerçekleştirileceğini ve Otogar -Yahya Kaptan – Yenişehir – M.Ali Paşa – Doğu Kışla istasyonları arasında da seferlerin otobüsler ile yapılacağını duyurdu. 06.00 – 12.00 saatleri arasında tramvay ve otobüs seferleri, 15 dakikada bir gerçekleştirileceğini bildirdi.

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK

UlaşımPark A.Ş. TEİAŞ'ın yapacağı enerji yenileme çalışmaları nedeni ile seferlerinde Pazar günü değişiklik yapacağını duyurdu. Fakat seferlerin bir süre olmaması nedeni ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için devreye otobüsleri alarak olası mağduriyeti ortadan kaldırdı. Yapılacak olan çalışma nedeni ile vatandaşlara yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve bilgilendirme ekranlarından duyuru yapacak UlaşımPark yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü bilgilendirmenin sağlanacağını belirtti.