Akçaray Tramvayı'nın Bakım Çalışmaları

29 Kasım 2018 Perşembe 14:47



29 Kasım 2018 Perşembe 14:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Akçaray Tramvayı'nın bakımının periyodik olarak yapıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen tramvayların yolcuların güvenliği açısından kontrol edildiği belirtildi.Ekiplerin yıl içinde 6 kez tramvaylara bakım yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bu kapsamda her aracın yılda 4 defa 10 bin bakımı,1 defa 30 bin,1 defa da 60 bin kilometre bakımı yapılıyor. Araçlara, periyodik olarak klima filtre değişimi ve genel araç kontrolü gerçekleştiriliyor. Şehir içerisindeki virajlarda sesten oluşabilecek rahatsızlığı minimize etmek için 50 bin kilometrede bir tekerlere torna uygulanıyor. Ayrıca sefer esnasında oluşan arızalara en geç 24 saat içerisinde müdahale edilerek sefere hazır hale getiriliyor."