Akçay Ailesi Çocuklarının Kurtulmasını İstiyor

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde 4 çocuğu olan Akçay ailesi, kas hastası olan iki oğlunun hastalıkları ilerlemeden tedavi edilmesini istiyor. Baba İbrahim Akçay kendisinin de kas hastası ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirterek evlatlarının tekerlekli sandalyeye mahkum olmadan akranları gibi oyun oynamasını istediğini söyledi.Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşayan Selma Akçay ve kas hastası olan eşi İbrahim Akçay, çocuklarının gözleri önünde erimesini istemiyor. Kendi imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Akçay ailesi, 8 yaşındaki Yavuz Selim ve 11 yaşındaki Ahmet Fatih Akçay'ın her geçen gün kasları eridiği için yürüme zorluğu çektiklerini ve gözleri önünde evlatlarının erimesine dayanamadıklarını ifade etti. 25 senedir kendisinin de kas hastalığı olduğunu ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirten baba İbrahim Akçay, evlatlarının bu durumuna dayanamadığını dile getirerek yetkililerden bir umut ışığı aradığını söyledi.Baba İbrahim Akçay, "Ben kas hastasıyım. 8 ve 11 yaşındaki 2 çocuğumda DMD kas hastası. Hastalığım gittikçe ilerliyor. Konuşmalarım boğazıma düğümleniyor. Ben 25 yıldan fazla bu hastalıkla mücadele ediyorum. Ben kendim için bir şey istemiyorum. En azından oğlum için yurt içi ve yurt dışında tedavisi varsa bu hastalığı durdurabilsinler. Ankara İstanbul kaç tana hastane gezdik. Çocuklarımın sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.4 çocuk annesi Selma Akçay ise 2 evladının gözleri önünde eridiğini söyledi. Anne Akçay, "2 oğlum kas hastası birinin durumu daha ağır, küçük oğlum Yavuz Selim 8 yaşında büyük oğlum Ahmet Fatih, 11 yaşında kas hastası. Büyük oğlumun durumu daha ağır. Okula gitmekte zorlanıyor. Okula biz götürüp bırakıyoruz. Teneffüse çıkamıyor. Zorluk yaşıyor. Neredeyse yürüme yetisini kaybetmiş durumda. Çocukların hastalıklarının ilerlemesi beni ve eşimi derinden üzüyor. Eğer bir tedavi varsa bir umut arıyoruz. Türkiye'de bir çok kas hastası var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir evde 3 kas hastam var, bizim için çok zor bir durum. Bir umut arıyoruz" diye konuştu. - MARDİN